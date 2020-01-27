Üç günde 31 bin 600 sivil yerinden edildi

BUGÜN NELER OLDU

Suriye'de Beşar Esad rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın, Halep'in İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki batı ve güney kırsalına yoğun saldırıları nedeniyle cumapazar günlerinde 31 bin 600 sivil daha yerinden edildi. Rejim güçleri, Rusya'nın hava desteği verdiği saldırılarda, İdlib'in Marratinnuman ilçesinin güneyinde son dönemde ele geçirdiği yerleşimlerden sonra doğu ve kuzey kırsallarındaki yerleşimlere de bombardımanı yoğunlaştırdı.Suriye-Türkiye sınırındaki Azez'de PKK/YPG'li teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda da 7 sivil öldü. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.HUMUS kentinde Beşar Esad rejimi ve İran destekli grupların saldırısı sonucu eşi, çocukları ve torunları olmak üzere 27 yakınını kaybeden 47 yaşındaki Fevziye el Halef, sığındığı Türkiye'de hayata tutunmaya çalışıyor. Saldırıda kaybettiği kızının geriye kalan 4 ve 6 yaşındaki iki çocuğuna hem annelik hem babalık yapan Halef, hayırseverlerin desteğiyle hayata tutunuyor.