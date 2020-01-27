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’da virüsü şüphesi: 1 kişi karantinada

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya ülkelerine yayılan ölümcül virüsü nedeniyle ’da 1 kişinin karantinaya alındığı bildirildi. Karantinaya alınan şahsın Çin’de üniversite öğrencisi olduğu ve bu sabah Lviv’e geldiği kaydedildi. Hastanın irtibat kurduğu kişiler üzerinde yapılacak olan araştırmalar devam ediyor.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 27.1.2020 23:26 Güncelleme Tarihi: 27.1.2020 23:29 ABONE OL
Ukrayna’da korona virüsü şüphesi: 1 kişi karantinada

Lviv Bölge Laboratuarı Başkan Yardımcısı Aleg Kogut yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın Livov şehrinde bir kişi, kendisinde korona virüsü bulgularına rastlanıldığı için hastanede özel bir bölümde karantina altına alındı. Şahısta yüksek ateş, öksürük ve yorgunluk gibi korona virüsü belirtileri bulunmaktadır. Yaptığımız analizlere dair sonuçları, yurtdışında özel bir laboratuvardaki incelemeden sonra öğreneceğiz" ifadelerini kullandı.

Karantinaya alınan şahsın Çin'de üniversite öğrencisi olduğu ve 27 Ocak Pazartesi sabahında memleketi Lviv'e geldiği ifade edilirken hastanın irtibat kurduğu kişilerin üzerinde yapılacak olan araştırmalara yönelik çalışmaların devem ettiği belirtildi.

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Öte yandan Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk bir açıklama yapmış ve yaptığı açıklamasında, "Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkileyen virüsle ilgili Sağlık Bakanlığı kontrolünde bir kriz masası oluşturuldu. Bu durumla ilgili alınması gereken kararları aldık. Son günlerde Dünya Sağlık Örgütü ile sürekli irtibat halindeyiz. Bugün itibariyle bu virüs, Ukrayna'da 1 kişi de dahi gözlemlenmiş değil ve endişelenecek bir şey yok. Birçok devlet organıyla görüşmeler yapılacak ve sınır kapılarında önlemler alınacak" ifadelerini kullanmıştı.

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Ukrayna’da korona virüsü şüphesi: 1 kişi karantinada
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