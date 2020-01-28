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24 saatte 21 bin sivil kaçtı

Esad ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 24 saatte 21 bin sivil daha yerinden edildi

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
24 saatte 21 bin sivil kaçtı

Suriye'de Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarının devam etmesi nedeniyle İdlib'den kaçışlar aralıksız sürüyor. Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle İdlib'in Eriha ve Cebel Zaviye bölgelerinde göçün artarak devam ettiğini kaydetti. Esad ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, son 24 saatte 21 bin sivil daha yerinden edildi.

5 SİVİL DAHA ÖLDÜ
Kaçanların büyük kısmı, sınır hattındaki kamplara gelirken bir kısmı da Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. İdlib'in güney ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Kasım 2019'dan bu yana 502 bin sivil yerinden edildi. Esad rejiminin İdlib'deki sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırılarda ise 5 sivil daha hayatını kaybetti.

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24 saatte 21 bin sivil kaçtı
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