Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Afganistan’da düşen gizemli uçakla ilgili son dakika haberi: Taşıdığı özellikler şoke etti!

’da düşen gizemli uçakla ilgili son dakika haberi: Taşıdığı özellikler şoke etti!

’da düşen uçak ile ilgili son dakika haberi geldi. İlk anlarda uçağın hangi ülkeye ait olduğu ve neden o bölgede uçtuğu konusunda bilgi bulunmazken, kısa süre sonra uçağın kendilerine ait olduğunu duyurdu. Afganistan'daki ABD Kuvvetleri sözcüsü, uçağın düşman saldırısı ile düşürüldüğüne dair "hiçbir belirti" olmadığını da ekleyerek, ABD askeri uçağının Pazartesi günü Afganistan'ın Ghazni eyaletinde neden düştüğünü belirlemek için bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Öte yandan gizemli uçağın yaptığı görev de ortaya çıktı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 28.1.2020 08:46 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:09 ABONE OL
Afganistan’da düşen gizemli uçakla ilgili son dakika haberi: Taşıdığı özellikler şoke etti!

Dün öğle saatlerinde dünya gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. Afganistan'da gizemli bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olaydan kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusundan flaş bir açıklama ile uçağın ABD'ye ait askeri bir uçak olduğu duyuruldu. Kuvvetleri sözcüsü Leggett, paylaştığı bir bir tweet ile "Bir ABD Bombardier E-11A bugün 'ın Ghazni eyaletinde düştü. Kaza nedeni araştırılıyor olsa da, kazanın düşman saldırısından kaynaklandığına dair hiçbir belirti yok. "Taliban, ek uçakların düştüğünü iddia ediyor" açıklamasında bulundu.

GİZEMLİ UÇAK 'GARİP BİR GÖREV' İÇİN UÇUYORDU!

ABD'li bir yetkiliye dayandırılan bir haberde ise, Pazartesi günü erken saatlerde ABD ordusunun Afganistan'ın Ghazni bölgesinde bir uçak kazasını araştırdığı bildirildi. Yetkilinin daha fazla ayrıntı vermediği paylaşıldı. Büyük ölçüde Taliban tarafından kontrol edilen ve Afgan başkenti Kabil'in güneybatısında yer alan bölgede bir uçak kazası hakkında çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

En ilginç iddia ise uçağın yaptığı görevle ilgiliydi. Ortaya atılan iddia yetkili isimler tarafından doğrulandı. İşte saatlerce havada kalan uçak ve yürüttüğü gizemli görev ile ilgili bilgiler.


BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Afganistan’da düşen gizemli uçakla ilgili son dakika haberi: Taşıdığı özellikler şoke etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN