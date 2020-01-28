Afganistan’da düşen gizemli uçakla ilgili son dakika haberi: Taşıdığı özellikler şoke etti!

Dün öğle saatlerinde dünya gündemine bomba gibi düşen bir haber geldi. Afganistan'da gizemli bir uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Olaydan kısa süre sonra Amerika Birleşik Devletleri ordusundan flaş bir açıklama ile uçağın ABD'ye ait askeri bir uçak olduğu duyuruldu. ABD Kuvvetleri sözcüsü Leggett, paylaştığı bir bir tweet ile "Bir ABD Bombardier E-11A bugün Afganistan'ın Ghazni eyaletinde düştü. Kaza nedeni araştırılıyor olsa da, kazanın düşman saldırısından kaynaklandığına dair hiçbir belirti yok. "Taliban, ek uçakların düştüğünü iddia ediyor" açıklamasında bulundu.

GİZEMLİ UÇAK 'GARİP BİR GÖREV' İÇİN UÇUYORDU!

ABD'li bir yetkiliye dayandırılan bir haberde ise, Pazartesi günü erken saatlerde ABD ordusunun Afganistan'ın Ghazni bölgesinde bir uçak kazasını araştırdığı bildirildi. Yetkilinin daha fazla ayrıntı vermediği paylaşıldı. Büyük ölçüde Taliban tarafından kontrol edilen ve Afgan başkenti Kabil'in güneybatısında yer alan bölgede bir uçak kazası hakkında çok sayıda iddia ortaya atılmıştı.

En ilginç iddia ise uçağın yaptığı görevle ilgiliydi. Ortaya atılan iddia yetkili isimler tarafından doğrulandı. İşte saatlerce havada kalan uçak ve yürüttüğü gizemli görev ile ilgili bilgiler.



