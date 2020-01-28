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'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

'da ilk kez, 'in şehrinden yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) vakasına rastlandı. Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 09:18 ABONE OL
Almanya'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi

Bavyera eyaletinin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Starnberg bölgesindeki 1 kişiye yeni tip koronavirüsün bulaştığı bildirildi.

Eyaletin Sağlık ve Gıda Dairesinde oluşturan "enfeksiyon çalışma grubu", bu kişinin hastanede iyi durumda olduğu, karantinaya alındığı ve izlendiği bilgisini paylaştı.

Hastanın yakın temas halindeki kişilerin kapsamlı aydınlatıldığı ve olası belirtiler, hijyen önlemleri ve hangi yollarla virüsün bulaşacağına ilişkin bilgiler verildiği aktarılan açıklamada, şu an için Bavyera eyaletindekilere yeni tip koronavirüsün bulaşma riskinin "düşük" olarak görüldüğü kaydedildi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 106'ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 4 bin 515'e yükselmişti.

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Almanya'da ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi
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