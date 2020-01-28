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Tüm dünyada Corona Virüsü endişesi sürerken... 'den yeni karar!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip ölümcül Corona Virüsü nedeniyle 'ndan flaş bir açıklama geldi. , Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.1.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 17:46 ABONE OL
Tüm dünyada Corona Virüsü endişesi sürerken... THY'den yeni karar!

Tüm dünyada Corona Virüsü endişesi sürerken THY'den flaş bir açıklama geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çin'de ülke geneline yayılan Corona Virüs ile ilgili olarak Türk Hava Yolları, Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı.

Virüs nedeniyle bu uçuşlarda görev yapan kabin ekibinin koruyucu maske ve eldiven takma konusunda uçuş ekibine yönelik bir duyuruda bulundu. THY ayrıca Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verilebileceği de öğrenildi.

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Tüm dünyada Corona Virüsü endişesi sürerken... THY'den yeni karar!
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