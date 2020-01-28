Suriye'de rejim güçleri İdlib'in en büyük ilçesini kuşatmaya aldı

Kuzeye doğru bir süpürme harekatıyla sivilleri ölmeye ya da evlerini terk etmeye zorlayan Esed rejimi güçleri Suriyelilerin son sığınağı olan İdlib'i haftalardır bombalıyordu. Alınan son dakika bilgisine göre rejim, İdlib'in en büyük ilçesi olan Maarratünnuman'ın ilçe merkezini kuşatmaya aldı.

ZULÜMDEN KAÇANLAR TÜRKİYE SINIRINA GELDİ

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle son 24 saatte 39 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına sığınırken, Kasım 2019'dan bu yana yerinden edilenlerin sayısı 541 bine ulaştı.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ili ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi. Saldırılardan kaçan yüz binlerce sivil, kuzeyde Türkiye sınırına yakın kesimlere göç etti.