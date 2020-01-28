Gizemli uçak kazası

Afganistan'ın Gazne vilayetinde bir uçağın düştüğü bildirildi. Uluslararası ajanslara yansıyan ilk bilgilerde uçağın Boeing yolcu uçağı olduğu açıklandı. Uçakla ilgili gün içinde ise çelişkili bilgiler geldi. Kimine göre uçakta 83, kimine göre ise 110 kişinin vardı. Gazne Emniyet Müdürü Ahmad Halid Vardak uçağın Afganistan devletine ait Ariana Havayolları'na ait olduğunu duyurdu. Ancak Ariana Havayolları, uçağın kendilerine ait olmadığnı açıkladı.

Gazne Valisi Vahidullah Kilimzey de yerel saatle 13.10 sularında bir yolcu uçağının düştüğünü, ancak hangi ülke ve şirkete ait olduğunun henüz bilinmediğini ifade etti. Kilimzey, bölgede Taliban'ın etkili olduğunu, bu nedenle net bir bilgi alamadıklarını söyledi. Afgan Sivil Havacılık Kurumu düşen uçağın bir yolcu uçağı olmadığını belirtirken, yerel polis de uçağın türünü bilmediklerini söyledi.

Sosyal medyada olay yerinden paylaşıldığı öne sürülen görüntülerde uçağın ABD istihbaratına ait olduğu iddia edildi. Afgan yetkililer ise bölgede ABD ya da NATO uçağının bulunmadığını duyurdu. Taliban, uçağı kendilerinin düşürdüğünü ve içinde CIA ajanlarının olduğunu ileri sürdü.

ABD Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggent, düşen uçağın ABD ordusunun Afganistan'da gözlem için kullandığı bombardıman uçağı olan E-11A olduğunu teyit etti. Leggent uçağın düşman ateşiyle düştüğü yönünde herhangi bir emarenin olmadığını belirterek Taliban'ın iddiasını da yalanlamış oldu.

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