İstanbul’da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

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İSTANBUL merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve örgütün şifreli haberleşme sistemi Bylock kullandıkları tespit edilen 16 şüpheli yakalandı. FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün emniyet ve askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada bylock programı kullandıkları belirlenen 30 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli soruşturmada Van, Erzurum, Denizli, Sakarya, Kahramanmaraş, Samsun, Muğla, Mersin, İzmir, Bursa ve Ankara illerinde operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şahsın yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilirken 16 kişinin yakalandığı öğrenildi. Şüpheli 10 kişinin yakalamasına yönelik çalışmalar sürüyor.