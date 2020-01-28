Kariyerini ve kaderini paylaştı

ABD'li ünlü basketbolcu Kobe Bryant'ın California'da geçirdiği helikopter kazasında yaşamını yitirmesi, dünyanın birçok yerinde üzüntüyle karşılandı. ABD basınındaki haberlere göre, Kobe, kızı, kızının arkadaşları ve diğer velilerle birlikte Calabasas kentindeki basketbol maçından dönüyordu. Kayıtlara göre pilot Ara Zobayan'a "Çok alçaktan uçuyorsun" uyarısı yapıldı. Alçakta uçması nedeniyle radardan helikopterin yeri tam olarak belirlenemedi. Zobayan'ın uyarılara kulak asmamasının faturası çok ağır oldu. Kazada Kobe Bryant'la birlikte 9 kişi hayatını kaybederken, ünlü basketbolcunun 13 yaşındaki kızı Gianna da ölenler arasındaydı. "Geleceğin basketbol yıldızı" olarak gösterilen Gianna, babası gibi bir basketbolcu olmaya çalışıyordu.







MESAJ YAĞMURU

Basketbolun efsane isimleri arasında gösterilen 41 yaşındaki ABD'li oyuncu ve kızı Gianna'nın hayatını kaybetmesinin ardından Michael Jordan, Shaquille O'Neal, Novak Djokovic, Cristiano Ronaldo'nun da aralarında yer aldığı spor dünyasının önemli isimleri üzüntülerini paylaştı.

Michael Jordan, kazanın ardından yaptığı açıklamada, "Kelimeler hissettiğim acıyı tarif edemez. Kobe kardeşim gibiydi. Sık sık konuşurduk, bunları çok özleyeceğim. Çok rekabetçiydi, basketbolun en büyüklerinden biriydi. Kobe ayrıca çok iyi bir babaydı ve ailesine çok düşkündü" ifadelerini kullandı.

Shaquille O'Neal, sosyal medya hesabından, "Acımı anlatacak kelime yok. Kardeşimi ve Gianna'yı trajik bir şekilde kaybettim. Seni seviyorum ve çok özleneceksin" ifadesiyle üzüntüsünü paylaştı.

NBA'in efsane isimlerinden Kareem Abdul-Jabbar, "Onu sporcu kimliğinden daha çok kişiliğiyle hatırlayacağım" dedi.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, duygularını "Birçoklarına ilham veren gerçek bir efsaneydi" şeklinde ifade etti.

Sırp tenisçi Novak Djokovic ise "Kalbim kaza haberiyle alt üst oldu. Mükemmel bir arkadaş ve akıl hocasıydı" dedi.







NBA'DE GÖZYAŞLARI

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) dün oynanan 8 karşılaşmayla devam edilirken, bu maçlarda Kobe Bryant da unutulmadı. San Antonio Spurs-Toronto Raptors ve New Orleans Pelicans-Boston Celtics maçlarında iki takımın oyuncuları ilk hücumlarını boş geçerek tribünleri dolduran binlerce taraftarla birlikte 41 yaşındaki basketbolcuyu andı. Maçların oynandığı spor salonlarının iç ve dışındaki dev ekranlarda Koba Bryant ve kızının resimleri yer aldı. NBA takımlarından Brooklyn Nets'de kariyerini sürdüren Kyrie Irving, yakın arkadaşı Kobe Bryant'ın vefatının ardından takımın dün New York Knicks ile oynadığı maçta forma giymedi.



ANA DİLİ GİBİ İTALYANCA BİLİYORDU

Babası İtalya'ya transfer olduktan sonra Kobe'nin çocukluğu İtalya'da geçti. Ana dili gibi İtalyanca bilen Kobe, ya da nam-ı diğer ismiyle "Black Mamba", 1991'de ise doğduğu kent olan Philadelphia'ya döndü. Lise çağındaki performansı ile üne kavuşan Kobe, 17 yaşına geldiğinde ise 20 yıllık NBA kariyerine Magic Johnson, Kareem Abdul Jabbar gibi efsane isimlerin formasını giydiği Lakers'ta başladı.







ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kaza sırasında Kobe Bryant ve kızı Gianna ile birlikte bulunan kişilerin kimlikleri de belli oldu. Orange Coast College beyzbol takımının koçu John Altobelli, kızı Alyssa Altobelli, eşi Keri Altobelli, helikopterde yer alıyordu. Ayrıca Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de helipkopterde bulunuyordu.







ERDOĞAN: DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUM

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın ailesi ve sevenlerine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Dünya çapında insanları basketbol zevki ile tanıştıran ve sayısız sporcuya ilham olan basketbol efsanesi Kobe Bryant'ın kaybından derin üzüntü duydum. Türkiye Cumhurbaşkanı ve bir basketbolsever olarak, ailesine ve sevenlerine en derin taziyelerimi bildiririm."



THY'DEN KOBE MESAJI

Kobe Bryant için Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün bir başsağlığı mesajı yayımladı. Üstün, THY'nin küresel marka elçisi Bryant için "Basketbol dünyasının efsanesi ve Türk Hava Yolları'nın küresel marka olma yolculuğundaki marka yüzü Kobe Bryant aramızdan ayrıldı. Eşsiz oyununu ve bizlere kattıklarını asla unutmayacağız" dedi. THY'nin 2012'de Messi ve Bryant ile çektiği reklam filmi, son 10 yılın en iyi reklamı seçilmişti. Cevdet ÖZDEMİR / SABAH

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