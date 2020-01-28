Kaybolduktan 34 gün sonra bulundu! Böyle hayatta kaldı

Anne ile 10, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarının, tohum, bitki ve kırmızı meyveler yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi. Aile, yetersiz beslenme ve aşırı sıvı kaybı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Aile, Peru-Kolombiya sınırı yakınlarındaki ücra bir bölgede bulunan akrabalarını ziyaretten dönerken yollarını kaybettiler.

Kolombiya merkezli televizyon Caracol, ismi açıklanmayan kadının, Kolombiya'daki evlerine dönmek için eşiyle buluşmayı planladığını, ancak Puerto Leguízamo kasabasındaki buluşma noktasına gelmeyince eşinin yetkililere kayıp başvurusu yaptığını bildirdi.