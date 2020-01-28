Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Kaybolduktan 34 gün sonra bulundu! Böyle hayatta kaldı

Kaybolduktan 34 gün sonra bulundu! Böyle hayatta kaldı

Akrabalarını ziyaretten dönerken ormanda kaybolan anne ve 3 çocuğu 34 gün sonra bulundu. Yerliler tarafından bulunan anne ve çocuklarının meyve yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi. İşte şoke eden olayın detayları...

Giriş Tarihi: 28.1.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 10:25 ABONE OL
Kaybolduktan 34 gün sonra bulundu! Böyle hayatta kaldı

Anne ile 10, 12 ve 14 yaşındaki çocuklarının, tohum, bitki ve kırmızı meyveler yiyerek hayatta kaldıkları öğrenildi. Aile, yetersiz beslenme ve aşırı sıvı kaybı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Aile, - sınırı yakınlarındaki ücra bir bölgede bulunan akrabalarını ziyaretten dönerken yollarını kaybettiler.

Kolombiya merkezli televizyon Caracol, ismi açıklanmayan kadının, Kolombiya'daki evlerine dönmek için eşiyle buluşmayı planladığını, ancak Puerto Leguízamo kasabasındaki buluşma noktasına gelmeyince eşinin yetkililere başvurusu yaptığını bildirdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaybolduktan 34 gün sonra bulundu! Böyle hayatta kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN