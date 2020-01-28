Küba depreminden son dakika bilgileri geldi! O fotoğraflar depremin boyutunu gözler önüne serdi...

Karayip Denizi'nde dün akşam saatlerinde 7.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremden en çok etkilenen ülkelerin başında da Küba geliyor. Küba dışında Bahamalar, Jamaika, Haiti, Honduras, Cayman Adaları gibi ülkeler de depremi yakından hissetti. Uzmanlar tarafından depremden sonra yapılan tsunami uyarısı ilerleyen saatler de kaldırıldı. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda resmi kanallardan gelecek açıklamalar bekleniyor. Uluslararası ajanların son dakika koduyla geçtiği fotoğraflarda yer alan dev çukurlar ise depremin büyüklüğünü simgeliyor! İşte son dakika gelişmeleri...