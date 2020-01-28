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Hizbullahı'ndan 'nin sözde barış planına tepki

'daki Şii Hizbullah örgütü, 'nin "" olarak adlandırılan sözde barış planına tepki gösterdi. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Başkanı 'ın acımasız yönetimi tarafından halkının hakları pahasına başlatılan utanç anlaşmasını reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.1.2020 23:24 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 23:41 ABONE OL
Lübnan Hizbullahı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki

Trump tarafından duyurulan sözde barış planının, Filistin topraklarının yanı sıra kutsalları ve meşru haklarını hedef aldığına dikkat çekilen açıklamada, bu planın son derece tehlikeli ve tüm bölgeyi olumsuz etkileyecek sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"ABD yönetimini, Arap halklarına karşı saldırılar, işgal ve katliamlar yapan düşmana on yıllardan beri verdiği desteği bugün Filistin halkının tarihi ve meşru haklarını elinden alma girişimiyle taçlandırıyor."

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Bazı Arap yönetimlerinin gizli veya açıktan ihanetleri nedeniyle bu planın ortaya çıktığı savunulan açıklamada, iktidarlarını korumak için uzun yıllardır haklı davalarında direnen Filistinlileri yüzüstü bırakan yönetimlerin hiçbir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

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"Topraklarından sürgün edilen Filistinlilerin geri dönüş haklarını ellerinden almayı" öngören maddenin bahsi geçen sözde barış planındaki en tehlikeli adım olacağına işaret edilen açıklamada, bu adımla Filistin davasını mültecilerin zihinlerinden silmenin yanı sıra bölgede sadece İsrail'in yararına olacak şekilde yeni sosyal ve demografik gerginliklerin oluşturulacağı ifade edildi.

Açıklamada, Filistinli tüm gruplara "Yüzyılın Anlaşması"nı reddetme konusunda tek ses olma çağrısında bulunuldu.

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Lübnan Hizbullahı'ndan ABD'nin sözde barış planına tepki
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