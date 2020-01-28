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Rejimin saldırısından kaçanların sayısı 600 bine dayandı

’de Esad rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırıları nedeniyle evlerini terk edip, Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere göç eden sivillerin sayısı son 24 saatte gelen 39 bin sivil ile 600 bine ulaştı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 28.1.2020 15:49 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 15:51 ABONE OL
Rejimin saldırısından kaçanların sayısı 600 bine dayandı

Rejim ve destekçileri tarafından İdlib kenti ile kırsalına havadan ve karadan yapılan saldırılar devam ederken, son 24 saatte 39 bin kişi daha yaşadıkları yerleri terk ederek, Türkiye sınırına yakın güvenli bölgelere göç etti.


Geçen kasım ayından bu yana Türkiye sınırına yakın bölgelere gelenlerin sayısı son verilerle birlikte 600 bine dayandı. Saldırılar nedeniyle bulabildikleri ulaşım araçları ile yollara düşen Suriyeliler, daha çok Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor. Siviller kurdukları çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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Rejimin saldırısından kaçanların sayısı 600 bine dayandı
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