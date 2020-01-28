Rusya'dan Japon gazeteciye casusluk suçlaması

Rusya'nın Japonya vatandaşı bir gazeteciyi casusluk iddiası ile sınır dışı ettiği açıklandı. Japon basınınında yer alan haberlere göre, gazeteci olduğu belirtilen şahıs 25 Aralık'ta Vladivostok'ta gözaltına alındı. İsmi bilinmeyen ve Rusya'nın askeri bilgilerini ele geçirmeye çalışmakla suçlanan şahsa, ülkeyi terk etmesi için 72 saat verildi. Şüpheli şahıs ise uyarının ertesi gününde Rusya'dan ayrıldı. Rusya'nın olayla ilgili olarak Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine protesto notası verdiği kaydedildi.



MİSİLLEME YORUMU

Rus medyasındaki haberlerde ise Japon polisinin Tokyo'da Rus diplomatları kapsayan bir casusluk soruşturması yürüttüğü vurgulandı. Tokyo polisi, Japonya'daki bir telekomünikasyon şirketinin eski çalışanını, şirketin ticari sırlarını çaldığı şüphesiyle geçtiğimiz cumartesi günü tutuklamış, şüphelinin çaldığı bilgileri Tokyo merkezli bir Rusya Ticaret Temsilciliği yetkilisine verdiği iddia edilmişti. Japon polisinin, Rusya'ya dönen başka bir diplomatla birlikte, konuyla ilgisi olan Rus yetkilileri sorgulamak için talepte bulunduğu kamuoyuna yansımıştı.