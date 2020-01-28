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‘Salvini durduruldu’

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
‘Salvini durduruldu’
İtalya'da iki bölgede bölgesel yönetim seçimleri yapılırken özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana solun iktidar olduğu endüstri bölgesi Emilia-Romagna'da Salvini'nin adayının kazanamamış olması, ülke basınında geniş yer buldu. Aşırı sağcı Lig Partisi ve lideri Matteo Salvini'nin Emilia-Romagna'da kazanamamış olması "Salvini durduruldu" manşetleriyle yorumladı. Emilia-Romagna'da mevcut başkan Stefano Bonaccini'nin yüzde 51,40'lık oy oranıyla, Salvini'nin adayı Lucia Borgonzoni'nin önünde seçimi kazanması, La Repubblica gazetesi tarafından "Salvini'ye ilk yenilgi" manşetiyle görüldü.
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‘Salvini durduruldu’
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