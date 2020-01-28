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Son dakika: 'nin Büyükelçisi Friedman'dan skandal açıklama: İsrail istediği zaman 'ilhak' edebilir

'nin Büyükelçisi Friedman, İsrail'in istediği zaman 'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi. İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 28.1.2020 22:09 Güncelleme Tarihi: 28.1.2020 22:43 ABONE OL
Son dakika: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman'dan skandal açıklama: İsrail istediği zaman 'ilhak' edebilir

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Tel Aviv yönetiminin istediği zaman işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırlanan sözde barış planını ilan ettiği toplantıya katılan Friedman, daha sonra gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İsrail'in, Yahudi yerleşimleri ilhak etmek için beklemesine gerek var mı?" şeklindeki soruya Friedman, "Hayır İsrail'in beklemesine gerek yok." cevabını verdi.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun katıldığı Beyaz Saray'daki basın toplantısında sözde barış anlaşmasını açıklamıştı.

Netanyahu, ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "İsrail toprağı" olarak tanıyacağını duyurmuştu.

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Son dakika: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Friedman'dan skandal açıklama: İsrail istediği zaman 'ilhak' edebilir
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