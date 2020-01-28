Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Hata yaptık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Çin VVuhan'daki ölümcül koronavirüs riskini değerlendirirken hata yaptıklarını kabul etti.

Habertürk'ün haberine göre; DSÖ yetkilileri, pazartesi günü AFP'ye yaptıkları açıklamada bir önceki raporlarda hata yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgınının uluslararası alandaki aciliyetinin yüksek olduğunu belirtti.

Öte yandan bu düzeltmenin uluslararası kamu sağlığı açısından 'acil durum ilanı' anlamına gelmeyeceği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz hafta uluslararası kamu sağlığı acil durumu ilan etmek için erken olduğunu belirterek, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riskinin küçük bir ihtimal olduğunu söylemişlerdi.