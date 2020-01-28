Virüsle birlikte korku da yayılıyor

Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve kısa süre içinde hem ülke sınırları içinde hem de yurtdışında birçok ülkede hızla yayılan coronavirüs salgını ile ilgili endişeler sürüyor. Başkent Pekin'de virüsten ilk can kaybı yaşandı, bir kişi hayatını kaybetti. Ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye ulaştı. Vaka sayısı da 2 bin 844'e yükseldi. Ulusal sağlık komisyonunun verilerine göre virüsten etkilendiğinden şüphelenilenlerin sayısı 5 bin 794, müşahade altına alınanların sayısı da 30 bin 453 olarak açıklandı. Çin'de toplam nüfusları 60 milyon olan 16 şehir karantina altındaydı. Dün 30 milyon nüfusu ile ülkenin en kalabalık şehri olan Chongqing kentinde de şehirlerararası otobüs seferleri durduruldu. Çin'de ayrıca yeni yıl tatili 3 gün daha uzatıldı. Şanghay kentinde işyerlerinin 9 Şubat'a kadar kapalı kalacağı kaydedildi. Vuhan'daki doktorların vakit kaybetmemek için tuvalate dahi gitmeyip bebek bezi kullanmaya başladıkları öğrenildi. Virüsün ayrıca yeni bir evreye girdiği ve çocuklarda da görülmeye başlandığı açıklandı

Çin'de Korona virüs alarmı! AVM ve sokaklar bomboş...

TÜRKİYE'DEN SEYAHAT UYARISI

Çin'deki virüsün sınır dışındaki etkileri de artarak devam ediyor. Şu ana kadar 10 ülkede 53 vaka tespit edildi. Moğalistan, Çin ile arasındaki sınır kapısını kapattı. Ülkede henüz virüs vakasına rastlanmazken, tüm toplu etkinlikler de iptal edildi. Üniversiteler, yüksek eğitim kurumları ve mesleki eğitim kurslarında 2 Mart'a kadar eğitime ara verildi. ABD, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Japonya, Tayland ve Sri Lanka dünden itibaren vatandaşlarını Vuhan ve Hubei eyaletinden tahliye etmeye başladı. Türkiye de, vatandaşları zorunlu olmadıkça Çin'e seyahat etmemeleri konusunda uyardı.



KAMBOÇYA'DA İLK VAKA

Fransa Sağlık Bakanı, Vuhan'daki Fransız vatandaşlarını bu hafta içerisinde ülkeye getireceklerini bildirdi. Ülkeye getirilen Fransasızlar 15 gün gözetimde tutacak. Güney Kore bulaşıcı hastalık alarm düzeyini artırdı. Endonezya'da koronavirüs nedeniyle Çinliler'in ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısı yapıldı. İsrail vatandaşlarına zorunlu olmadıkça Çin'e gitmemelerini istedi. Sri Lanka'nın Wuhan'daki 32 öğrenciyi tahliyesi için gön derdiği uçağın Vuhan'a inmesine izin verildi. ABD'de Koronavirüs görülen vaka sayısı 5'e yükseldi. Kamboçya ve Kanada'da ise ilk vakalar görüldü.



İZMİR VE AKSARAY'DA VİRÜS HAREKETLİLİĞİ

Kapadokya turu kapsamında Aksaray'ın Sultanhamam ilçesine gelen turist kafilesindeki 10 Çinliden biri öksürük şikayetyle sağlık ocağına başvurdu. Bunun üzerine kafiledeki diğer Çin vatandaşları ile Türk şoför ve Türk rehber, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahede altına alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki virüs şüphesiyle ilgili olarak, "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı olan hiçbir hastamız olmadı" dedi. İzmir'de Çin'in Vuhan kentinden 10 gün önce dönen, öksürük ve ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan iş insanı K.Ü.'nün (30) koronavirüs taşımadığı belirlendi.



Eray ARPAŞİN - Dilara ARSLANGEDİKLİ