Dev bir asteroitin çarpma ihtimali sanılandan yüksek

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Dünya'ya tehlikeli büyüklükte bir asteroitin çarpma olasılığının sanıldığından yüksek olduğu iddia edildi. Bilim insanı Dave McKee, Bennu ve Apothis gibi bilinen asteroitlerden değil, henüz tespit edilememiş bir cisimden korkulması gerektiğini söyledi. 2013'te Rusya'nın Chelyabinsk kentine düşen göktaşının Dünya'ya çarpmadan önce tespit edilememiş olmasını hatırlatan McKee, belirlenememiş bir cismin Dünya'ya çarpma olasılığının belirlenmiş bir cismin Dünya'ya çarpma olasılığından daha yüksek olduğunu ifade etti. NASA, gök cisimlerinin oluşturduğu riskleri azaltmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kuruluş, 2018'de OSIRIS-Rex adındaki uzay aracıyla iniş gerçekleştirdiği Bennu adlı asteroiti araştırıyor.