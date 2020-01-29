Esad zulmünden kaçış

Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, saldırıların yoğunlaşması nedeniyle İdlib'in Eriha, Serakib ve Cebel Zaviye bölgelerinden göçün artarak devam ettiğini kaydetti.Öte yandan Esad rejimi, Rusya'nın hava desteğiyle İdlib'in güneydoğusunda 15 yerleşimi ve İdlib'in en büyük ilçesi Maarratünnuman'ı ele geçirdi. Halep - İdlib - Hama - Humus - Şam üzerinden Ürdün'e kadar uzanan ve ilçenin içinden geçen M5 karayolu, Maaratünnuman'ın stratejik önemini artırıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün 'Suriye'de ihtiyaç sahipleri için briket evler yapacağız' diyerek talimat verdiği konutlar için kazmalar vuruldu. AFAD, İHH, Türk Kızılay'ı ve Diyanet Vakfı'yla birlikte toplam 9 kuruluşun görev aldığı proje kapsamında ilk etapta 210 bin kişilik kapasiteli 25 bin briket ev inşa edilecek. İdlib'in Kuzeyi'nde Türkiye sınırı noktasına yakın alanlara yapılacak olan evler iki odalı, bazılarının tuvalet ve banyosu içinde olacak şekilde planlandı. En küçüğü 24 metrekare olan evlerin en büyüğü ise 32 metrekareden oluşuyor. ANKARA

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