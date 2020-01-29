Kobe Bryant eşine ‘aynı anda uçmayalım’ dedi

ABD'nin California eyaletinde, kızı Gianna (13) ile birlikte helikopter kazasında ölen efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın (41) eşi Vanessa ile aynı anda uçmama konusunda anlaştığı ortaya çıktı. People dergisine konuşan bir aile yakını, Bryant'ın Los Angeles Lakers'ta basketbol oynarken trafikte daha fazla zaman kaybetmemek ve ailesiyle daha çok vakit geçirmek için helikopter kullanmaya başladığını, ayrıca özellikle eşi Vanessa ile birlikte aynı anda helikoptere binmemeye gayret gösterdiğini söyledi ve ekledi: "Bu sayede eşi Vanessa ile kızları Natalia (17) Bianka (3) ve Haziran 2019'da doğan Capri hayatta kaldı."







ÜÇ KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU

Bryant ve kızı Gianna ile birlikte 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan helikopter kazasının nedenini araştıran Amerikalı yetkililer, pilotun kazadan hemen önce bir bulut tabakasına girmemek için helikopterin irtifasını artırdığını açıkladı. ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi bunun ardından hava trafik kontrolörlerinin daha fazla bilgi istediklerinde pilottan yanıt alamadıklarını ve radar verilerine göre helikopterin 2 bin 300 fite (701 metre) çıktığını ve sonra da sola doğru alçalmaya başladığını açıkladı. ABD Ulusal Ulaştırma Emniyet Dairesi yetkilisi Jennifer Homendy, düzenlediği basın toplantısında, "İnsan hatası, arıza, çevre gibi ihtimallere bakıyoruz. Hava durumu bunun sadece küçük bir parçası" dedi. Homedy, pilotun meteorolojik koşullar nedeniyle alçaktan uçuş yapılmasını mümkün kılan "Görerek uçuş kuralları" izni talep ettiğini de söyledi. Enkazın yaklaşık 200 metrelik bir alana yayıldığını, helikopterin kuyruğu ve motorunun gövdeden ayrıldığını da kaydeden Homendy, kazanın nedeninin belirlenmesinin aylar sürebileceğini kaydetti. Enkazdan 3 kişinin cesedinin çıkarıldığı ve incelenmesi için adli tıpa gönderildikleri belirtildi.







TRAFİĞE TAKILMAMAK İÇİN

Kobe Bryant'ın yanı sıra Los Angeles yakınlarında yaşayan birçok ünlü isim, şehrin trafiğinden kaçmak için helikopterle uçmayı tercih ediyor. Pilot ve uçuş eğitmeni Philippe Lesourd, "Bunun gibi bir araç (Sikorsky S-76) kiralamanın bedeli saatte 4 bin dolar. Pilotun da yılda en az 100 bin dolar kazanıyor olması lazım" diyor ve ekliyor: "Herkesin ulaşabileceği bir şey değil." Fransız haber ajansı AFP'ye göre, Bryant sabahları kızlarını arabayla okula bıraktıktan sonra, antrenman için 65 kilometre uzaklıktaki Lakers'ın stadyumuna helikopterle uçuyor, ardından onları okuldan almak için yaşadığı Newport Beach'e dönüyordu. Yolculuk helikopterle 15 dakika sürüyordu, aynı yol arabayla 2 saati buluyordu.







'NBA LOGOSUNDA KOBE OLSUN' KAMPANYASI

NBA logosunun, Kobe Bryant'ın siluetiyle değiştirilmesi için internette başlatılan kampanyaya 1.5 milyondan fazla kişi destek verdi. Dijital imza kampanyası platformu change.org'daki önerinin sahibi Nick M. adlı kullanıcı, bu yolla Bryant'ın NBA logosunda ölümsüzleşeceğini söyledi. Alan Siegel tarafından tasarlanan şimdiki NBA logosunda başka bir LA Lakers efsanesi Jerry West'in silueti yer alıyor.







LEBRON'DAN KOBE'YE VEDA

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, Bryant'la ilgili ilk kez açıklama yaptı. James, Instagram'dan Kobe için veda yazısı paylaştı: "Hazır değilim ama işte başlıyorum. Defalarca bu satırları yazmayı denedim ama her seferinde ağlıyorum. Sadece seni, Gigi'yi, sahip olduğumuz dostluğu, bağı, kardeşliği düşünüyorum. Seni çok seviyorum, abim. Kalbim, Vanessa ve çocuklarınla olacak. Söz veriyorum, senin mirasını devam ettireceğim."

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