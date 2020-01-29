Evet! Biyolojik babasıyım

Belçika Kraliyet avukatı, 85 yaşındaki Kral II. Albert'in, yapılan DNA incelemesi sonrasında gerçeği kamuoyu ile paylaşma kararı aldığını açıkladı. Belçika Yüksek Mahkemesi, geçen ay, Kral II. Albert'in, DNA sonuçlarının açıklanmaması amacıyla yaptığı temyiz başvurusunu reddetmişti. Mahkemenin, kararı üzerine Belçika Kralı, yasal olarak 51 yaşındaki sanatçı Delphine Boel'un babası olduğunu kabul etti. Kraliyet avukatının açıklamasına göre, "Kral Albert, bu acı süreci vicdanla sonlandırmaya" karar verdi. Albert, sanatçı Delphine Boel'un yasal babası olduğuna artık itiraz etmeyecek.







MİRAS HAKKI DOĞDU

Bu kararla birlikte, Delphine Boel'un, Belçika Kraliyeti'nden miras talep etme hakkı doğdu. Ancak Belçika medyasına göre, 51 yaşındaki sanatçının prenses unvanını talep edip etmeyeceği henüz belli değil. Boel, daha önce yaptığı açıklamalarda, miras ya da para için dava açmadığını, tek amacının, biyolojik babası tarafından resmen tanınması olduğunu dile getirmişti. Tahtını, 2013'te oğlu Filip'e bırakan Kral II. Albert, aynı yıl Delphine Boel tarafından açılan dava ile karşı karşıya kalmıştı. Albert'in biyolojik babası olduğunu savunan Boel, resmi tanınma için hukuk mücadelesi başlatmıştı. Belçikalı sanatçı, annesi Barones Sybille de Selys Longchamps'ın 1960'lı yıllarda Albert ile olan ilişkisi sonucu dünyaya geldiğini savunuyordu. Ancak Kral Albert, uzun süre bu iddiaya karşı çıkmıştı.

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