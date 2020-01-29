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Hafter'in, 'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milislerin, dün öğle saatlerinde başkent 'un güneyindeki bir okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.1.2020 15:12 ABONE OL

UMH'ye bağlı sağlık kaynakları, Hafter milislerinin Trablus'un merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Hadba bölgesine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan 10 yaşında bir çocuğun yoğun bakımda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hafter milislerinin attığı havan mermileri, Hadba Mahallesi'ndeki bir okulun yaklaşık 100-150 metre yakınında bir evin çatısı ve sokağa olmak üzere iki ayrı noktaya isabet etmişti.

Saldırı sonucu 9, 10, 12 yaşlarında 3 çocuk hayatını kaybetmiş, bir çocuk da yaralanmıştı.

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Hafter'in, Trablus'ta okul yakınına düzenlediği saldırıda ölü sayısı 4'e yükseldi
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