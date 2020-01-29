Husi milisler, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol tesislerini hedef aldı

İç savaş ülkesi Yemen'de Suudi Arabistan'ın desteklediği merkezi hükümete karşı çarpışan İran destekli Husiler, bir kez daha füzeli saldırılar düzenledi.

Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan'ın en büyük iki petrol tesisini vuran isyancı grup, bu kez Cizan'daki petrol tesisine saldırdığını duyurdu.

Grup tarafından yapılan açıklamada ayrıca Abha Havalimanı, bir askeri üs ve diğer hedeflere de füzeler atıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan medyasında henüz saldırılarla ilgili bir haber yok.

Husiler, geçen yıl Aramco'nun en büyük iki rafinerisini vurunca petrol fiyatları fırlamıştı.

BİTMEYEN SAVAŞ

İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesi ve Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi'nin kaçmasıyla patlak veren iç savaş, Suudi Arabistan ile İran'ın bir kapışmasına dönüştü. Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkeleri Mart 2015'te Husiler'e karşı operasyon başlattı.

Halihazırda ülkenin batısını kontrol eden Husilere karşı Suudi Arabistan'ın başını çektiği uluslararası koalisyon bombardımanlar düzenliyor. Koalisyonda Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Sudan gibi ülkeler yer alıyor.

Ülkenin orta kesiminde terör örgütü El Kaide'nin kontrol ettiği bölgeler de bulunuyor.