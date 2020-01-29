Karayipler Denizi’nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının birleştiği nokta olan Karayipler Denizi'nde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ABD'nin Florida bölgesinden de hissedildiğini duyurdu.

Depremden etkilenen bölgelerde okullar ve binalar boşaltılırken birkaç saat sonra yine aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Karayip Denizi'nde kıyısı bulunan Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'da tusunami uyarı yapıldı. Depremin hissedildiği ülkelerde can kaybı olmazken bina ve yollarda hasar oluştu.