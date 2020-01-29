Koronavirüse karşı Türk diplomatlardan yoğun mesai

BUGÜN NELER OLDU

SABAH'ın Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'ndeki diplomatik kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Vuhan şehrindeki 25 Türk vatandaşının güvenliği için gereken her önlem alındı. Vuhan ve civar şehirlerde yaşayan Türk vatandaşlarıyla sürekli iletişim halinde olabilmek ve ihtiyaçlarını belirleyebilmek için Çin'in en yaygın mesajlaşma programı olan WeChat üzerinde Türk vatandaşları tarafından oluşturulan gruba Büyükelçilik görevlileri de dâhil edildi. Bu yolla Türk diplomatlar ile Vuhan'daki Türk vatandaşların anlık etkileşim halinde olmaları ve gelişmelerden sürekli olarak haberdar edilmeleri sağlanıyor.Çin'de bulunan Türk diplomatik kaynaklar, SABAH'a Wuhan'a giriş ve çıkışların tamamen yasaklanmış olmakla birlikte, ilk etapta bu şehirde bulunan Türk vatandaşlarının tahliye edilmesi için Çin makamları ile temaslar yürütüldüğü bilgisini paylaştı.Türk vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap vermek için yoğun mesai harcayan Pekin Büyükelçiliği, 25 Ocak'ta sosyal medya hesaplarından şehirden ayrılmak isteyen Türkler'in tespitini sağlamak amacıyla duyuruda bulunmuştu.