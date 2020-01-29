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depreminden sonra olarak duyurdular! sonrası çekilen fotoğraflar ortaya çıktı...

Uluslararası ajansların olarak aktardığı fotoğraflar 'daki depremin boyutunu gözler önüne seriyor! Karayip Denizi'nde 7.7 şiddetinde gerçekleşti. Deprem Türkiye saati ile dün gece 22:30 sularında gerçekleşti. ABD Jeolojik Araştırmalar Enstitüsü'nün aktardığı bilgilerine göre sarsıntının merkez üssü Küba'nın güneyi ile Jamaika'nın 117 km kuzetbatısı olan bir bölge. Ayrıca bölgede Tsunami alarmı da verildi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada Küba, Honduras, Jamaika, Belize, Meksika ve Cayman Adaları için tsunami uyarısı yapıldı. Kıyılarda deniz seviyesinin 30 cm ile 1 metre arasında yükselebileceği ifade edildi. Geçtiğimiz hafta Elazığ'da gerçekleşen 6.8 şiddetindeki depremin ardından dün de Manisa'da 5.1 şiddetinde deprem oldu. Bu deprem İstanbul ve İzmir'de de hissedildi. Akşam saatlerinde ise bu kez Akdeniz'de 5.5 şiddetinde deprem oldu; Küba depremiyle ilgili son dakika gelişmeleri ve bölgeden fotoğraflar haberimizde!

Giriş Tarihi: 29.1.2020 08:11 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 08:12 ABONE OL
Küba depreminden sonra son dakika olarak duyurdular! Deprem sonrası çekilen fotoğraflar ortaya çıktı...

Karayip Denizi'nde dün akşam saatlerinde 7.7 şiddetinde bir meydana geldi. Depremden en çok etkilenen ülkelerin başında da geliyor. Küba dışında Bahamalar, Jamaika, Haiti, Honduras, Cayman Adaları gibi ülkeler de depremi yakından hissetti. Uzmanlar tarafından depremden sonra yapılan tsunami uyarısı ilerleyen saatler de kaldırıldı. Depremde can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda resmi kanallardan gelecek açıklamalar bekleniyor. Uluslararası ajanların koduyla geçtiği fotoğraflarda yer alan dev çukurlar ise depremin büyüklüğünü simgeliyor! İşte son dakika gelişmeleri...

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Küba depreminden sonra son dakika olarak duyurdular! Deprem sonrası çekilen fotoğraflar ortaya çıktı...
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