Mescid-i Aksa ve Kudüs için skandal öneri: İsrail, Filistin topraklarını ve Kudüs'ü işgal etmeye devam edecek! Mescid-i Aksa nerede?

Trump tarafından, Kudüs ve Mescid-i aksa ile ilgili skandal öneriler içeren bir plan olan sözde Orta Doğu Barış Planı açıklandı. Yeni Filistin devletinin, Kudüs olarak adlandırılan ve Doğu Kudüs'ün bazı dış kısımlarını içeren bir başkenti olacak. Skandal planda, Yahudilerin Tapınak Dağı olarak adlandırdığı ve Müslümanların Mescid-i Aksa adını verdiği kutsal mekandaki statükoyu korumayı hedeflediği yazıyor. Mescid-i Aksa, İslam'ın üçüncü en kutsal ve Yahudiliğin en kutsal mekanı ve yıllar boyunca sayısız çatışmaların yeri oldu. Sözde planda, Müslümanların Mescidi Aksa Camii'ni ziyaret etmelerine izin verilmeye devam edileceği yazıldı.

İşte dün açıklanan skandal plana ilişkin detaylar...