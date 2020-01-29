Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Mescid-i Aksa ve Kudüs için skandal öneri: İsrail, Filistin topraklarını ve Kudüs'ü işgal etmeye devam edecek! Mescid-i Aksa nerede?

ve için skandal öneri: , topraklarını ve Kudüs'ü işgal etmeye devam edecek! nerede?

ABD Başkanı Trump Salı günü uzun zamandır gündem olan sözde barış planını açıkladı. Trump ve Başbakanı Netanyahu, on yıllardır süren İsrail zulmünü meşrulaştıran öneriyi ’da kameralar karşısında anlattı. Planda, Mescidi Aksa ve ile ilgili dünyanın tepkisini çeken öneriler bulunuyor. ve Kudüs ile ilgili ’ndan da tepki geldi. ABD’de açıklanan skandal plana göre, Filistinlilere sınırlı egemenliğe sahip bir devlet imkanı verilecek. ’da ise, İsrail binlerce Filistinliyi katlederek işgal ettiği topraklarda varlığını sürdürecek. Trump, varlığını inşa etmek ve yeni devletin başkentinde bir büyükelçilik açmak için 50 milyar dolarlık uluslararası yatırım sağlama sözü verdi. Trump'ın tepki çeken açıklamaları sonrası birçok insan Mescidi Aksa nerede sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Filistin'de bulunan Mescidi Aksa nerede? İşte Kudüs ve ile ilgili skandal plana ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 29.1.2020 10:25 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 10:28 ABONE OL
Mescid-i Aksa ve Kudüs için skandal öneri: İsrail, Filistin topraklarını ve Kudüs'ü işgal etmeye devam edecek! Mescid-i Aksa nerede?

Trump tarafından, ve Mescid-i aksa ile ilgili skandal öneriler içeren bir plan olan sözde Barış Planı açıklandı. Yeni devletinin, Kudüs olarak adlandırılan ve Doğu Kudüs'ün bazı dış kısımlarını içeren bir başkenti olacak. Skandal planda, Yahudilerin Tapınak Dağı olarak adlandırdığı ve Müslümanların Mescid-i Aksa adını verdiği kutsal mekandaki statükoyu korumayı hedeflediği yazıyor. Mescid-i Aksa, İslam'ın üçüncü en kutsal ve Yahudiliğin en kutsal mekanı ve yıllar boyunca sayısız çatışmaların yeri oldu. Sözde planda, Müslümanların Mescidi Aksa Camii'ni ziyaret etmelerine izin verilmeye devam edileceği yazıldı.

İşte dün açıklanan skandal plana ilişkin detaylar...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mescid-i Aksa ve Kudüs için skandal öneri: İsrail, Filistin topraklarını ve Kudüs'ü işgal etmeye devam edecek! Mescid-i Aksa nerede?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN