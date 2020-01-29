Son dakika: Pekin Büyükelçisi'nden koronavirüs açıklaması: Çin'deki Türk vatandaşları...

Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Vuhan kentindeki 32 Türk vatandaşı tahliye edilecek. Açıklamayı Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen yaptı.

Büyükelçi Önen şunları söyledi:



"Ölüm sayısı 106'ya ulaştı. Vaka sayısı da 6 bini geçmiş vaziyette. Karantinaya alınanların sayısı 44 bini geçmiş vaziyette. Şu aşamada Çin'in birçok eyaletinde büyükşehirlerde Vuhan şehrinde karantina şartları uygulanıyor. Otobüs ulaşımı durdurulmuş vaziyette. Şunu da ifade etmem lazım. Türkiye'de bazı sosyal medya hesaplarında çok abartılı yanlış bilgiler, halkı paniğe sevk edecek yanlış bilgiler de dolaşıyor.

Biz tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz. Vuhan'da 32 vatandaşımız var. Biz de resmi girişimlerde bulunmuştuk. 32 vatandaşımızı çıkartmak için girişimlerimize başladık. Hiçbir vatandaşımızda virüsle alakalı bir durum tespit edilmedi"

Biz Çinli yetkililerle organize ediyoruz. Türkiye'den gelecek ambulans uçakla beraber, içinde uzman doktorların da bulunduğu uçakla beraber vatandaşlarımız Türkiye'ye gelecekler.



Belli bir karantina şartlarının uygulanacağı şüphesiz. Sevindirici tarafı herhangi bir vatandaşımızda vaka tespit edilmiş değil.



Hem onların sağlığı, hem ülkenin sağlığı açısından belli bir prosedür uygulanacak. Çin genelinde bize kayıtlı 6 bin vatandaşımız var, diğer başkonsolosluklarımızla irtibat halindeyiz. Tüm vatandaşlarımızla irtibat halindeyiz, zaten ilan ettik numaralarımızı. Çin'e özgü sosyal medya hesaplarında chat grubu kurduk, oradan da yazıyorlar. Turizm, iş amaçlı gelen Türk vatandaşları da bize ulaşmış vaziyette. 32 vatandaşımız Wuhan'da bulunan vatandaşımız.

Çok farklı, çok abartılı rakamlar var. bizim başkonsolosluklarımız vasıtasıyla aldığımız bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Dünyada dolaşan sosyal medya hesaplarında bazı abartılı rakamlar var. İnsanları paniğe sevk etmemek lazım.

Çin'in genelinde seyahat yasakları var. iç turizmi durdurmuş vaziyetteler. Müzelerde olsun, Çin bayramı vesilesiyle kutlamalar olsun hepsi durdurulmuş vaziyette. Bu işi engellemek amaçlı tedbir alınıyor. Biz vatandaşlarımızı ilk günden itibaren bilgilendirdik."

ÇİN'DEKİ ÖLÜMCÜL CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIYOR? BELİRTİLERİ NELER? HASTALAR NASIL ÖLÜYOR? CORONA VİRÜSÜ BULAŞAN HASTALAR İYİLEŞEBİLİR Mİ?