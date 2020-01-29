Şişli kundakçısı tutuklandı

Şişli'de 3 aracı yakıp 17 aracın lastiklerini keserek Feriköy Paşa Mahallesi'nde yangın çıkartan şüpheli ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Olay, Feriköy Paşa Mahallesi'nde saat 05.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ortanca Sokak'ta park halindeki üç otomobilin yandığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri sokak üzerinde araştırma yaparken, park halindeki bazı araçların lastiklerinin de kesilmiş olduğunu fark etti. Ortanca Sokak ve çevresinde yapılan kontroller sonucunda, 3 sokakta park halindeki 17 aracın lastiklerinin kesilmiş olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralara görüntülerini inceledi.

YAKALANDI

İnceleme sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin 46 yaşındaki Ömer A. olduğu belirlendi. Adresinin tespit edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda, Ömer A., lastikleri keserken kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Araçların kesilen lastiklerinin yandığı yerle, yangın çıkan yer arasında bir mahalle fark olduğu tespit edildi. Feriköy Spor Kulübüne ait kamera görüntülerinde ise evsizlerin yaşadığı boş bir binanın alev alması üzerine, mahallede yangına sebep olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi alınan Ömer A., kameralara yansıdığı o görüntülerde çok sarhoş olduğunu ileri sürerek, ' Evde yatalak hastam var. Kendim de engelliyim. Mahallede çıkan yangında kendi dükkanım da yandı. Benim yangınla bir alakam yok' dedi. Ömer A., ifadesi ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Genç adam, mala zarar verme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.