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Son Dakika haberi! ’ın ölümünde şok gelişme! Helikopteri inceleyen uzmanlar şaşkına döndü…

Basketbol dünyasının ve ’in en yetenekli oyuncularından olan ’ın geçtiğimiz günlerde 13 yaşındaki kızı ve yanında bulunan diğer 7 kişinin feci şekilde hayatını kaybettiği Kaliforniya eyaletinin Calabasas kentinde yaşanan helikopter kazasına ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve basketbol takımının yıldız oyuncularından Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna’nın hayatını kaybettiği feci kazanın yankıları tüm dünyada sürerken korkunç olay sonrası yapılan kaza/kırım çalışmaları sırasında uzmanların helikoptere ilişkin farkettiği o detay çok konuşulacak türdendi. İşte son dakika haberine ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 30.1.2020 01:27 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 01:27 ABONE OL
Son Dakika haberi! Kobe Bryant’ın ölümünde şok gelişme! Helikopteri inceleyen uzmanlar şaşkına döndü…

Amerikan Basketbol Ligi () ve takımının yetenekli yıldız oyuncularından 'ın ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Calabasas kenti semalarında seyir halindeyken nedeni bilinmeyen bir şekilde düşen helikopterde 13 yaşındaki Gianna ve yanındaki diğer 7 kişi ile birlikte hayatını kaybetmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken korkunç kazaya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Basketbol'a gönül vermiş herkesin saygı ve sevgisini kazanan yıldız basketbolcu ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikoptere kaza kırım incelemesi yapan uzmanlar o detayla şoke oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…

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Son Dakika haberi! Kobe Bryant’ın ölümünde şok gelişme! Helikopteri inceleyen uzmanlar şaşkına döndü…
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