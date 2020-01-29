Son Dakika haberi! Kobe Bryant’ın ölümünde şok gelişme! Helikopteri inceleyen uzmanlar şaşkına döndü…

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ve Los Angeles Lakers takımının yetenekli yıldız oyuncularından Kobe Bryant'ın ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Calabasas kenti semalarında seyir halindeyken nedeni bilinmeyen bir şekilde düşen helikopterde 13 yaşındaki Gianna ve yanındaki diğer 7 kişi ile birlikte hayatını kaybetmesi tüm dünyada büyük yankı uyandırırken korkunç kazaya ilişkin bir son dakika gelişmesi yaşandı. Basketbol'a gönül vermiş herkesin saygı ve sevgisini kazanan yıldız basketbolcu ve kızının hayatını kaybettiği kazada helikoptere kaza kırım incelemesi yapan uzmanlar o detayla şoke oldu. İşte son dakika haberinin tüm detayları…