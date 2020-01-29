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Son dakika: 'da 4.8 şiddetinde !

AFAD tarafından anlık olarak duyurulan son depremler verilerine göre, 'ın Orumiyeh kentinde 4.8 şiddetinde bir meydana geldi. AFAD, depremin derinliğini 11 km olarak duyurdu. İran'daki depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi ise bulunmuyor. İşte, son dakika gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.1.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 21:34 ABONE OL
Son dakika: İran'da 4.8 şiddetinde deprem!

AFAD'ın aktardığı son depremler verilerine göre, İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ülkenin Orumiyeh kentinde gerçekleşen depremin derinliği 11 km olarak açıklanırken büyük panik ve tedirginlik yaşandı.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi ise henüz bulunmuyor.

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Son dakika: İran'da 4.8 şiddetinde deprem!
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