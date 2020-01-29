Son dakika: İran'da 4.8 şiddetinde deprem!

AFAD'ın aktardığı son depremler verilerine göre, İran'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ülkenin Orumiyeh kentinde gerçekleşen depremin derinliği 11 km olarak açıklanırken büyük panik ve tedirginlik yaşandı.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi ise henüz bulunmuyor.