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Son dakika! Koronavirüs bir ülkeye daha ulaştı! İlk hasta kaydı yapıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nden () gelen son dakika bilgisine göre ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Büyük paniğe neden olan durumla ilgili BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip koronavirüsü tespit edildiği belirtildi. Yapılan son dakika açıklamasında, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.

Giriş Tarihi: 29.1.2020 10:08 ABONE OL
Son dakika! Koronavirüs bir ülkeye daha ulaştı! İlk hasta kaydı yapıldı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde () ajanslara son dakika olarak düşen haberde ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiği bildirildi

ÇİN'İN VUHAN KENTİNDEN GELDİ!

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip koronavirüsü tespit edildiği belirtildi.

VİRÜSÜ TAŞIYORLER, GÖZETİM ALTINDALAR

Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.

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Son dakika! Koronavirüs bir ülkeye daha ulaştı! İlk hasta kaydı yapıldı!
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