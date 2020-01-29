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Tartıştığı gazeteciyi kara listeye aldı

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Tartıştığı gazeteciyi kara listeye aldı
ABD'de yarı kamu yarı özel yayın kuruluşu NPR'ın muhabirlerinden Mary Kelly'ye röportaj sırasında kızarak haritada Ukrayna'nın yerini göstermesini isteyen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kelly'ye gezi yasağı getirdi. ABD medyasında çıkan haberlere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı, bakanlığın etkinliklerini izleyen derneğe açıklama yaparak Kelly'nin önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Avrupa ve Orta Asya gezisine davet edilmeyeceği bilgisini iletti. Pompeo, Kelly'yi gazeteciliğin temel ilkelerini ihlal etmekle suçlamıştı.
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Tartıştığı gazeteciyi kara listeye aldı
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