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birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi

’nın Birleşmiş Milletler () nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti () birlikleri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri ’e bağlı milislere ait silahlı araçları etkisiz hale getirdiklerini bildirdi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 29.1.2020 21:23 Güncelleme Tarihi: 29.1.2020 21:25 ABONE OL
UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi

Başkent Trablus'ta akşam saatlerinde çatışma ve patlama sesleri duyulurken, kentin güneyindeki bölgelerden ayrıca siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

UMH'nin yürüttüğü Burkan el-Gadab (Öfke Volkanı) Operasyonu Sözcüsü Abdulmalik el-Medeni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin güneyindeki Hallatat bölgesinde Hafter güçlerine ait silahlı araçları top atışıyla etkisiz hale getirdiklerini söyledi.

Medeni, siyah dumanların da bundan kaynaklandığını paylaştı.

Hafter'e bağlı milislerin, dün öğle saatlerinde Trablus'un güneyindeki bir okul yakınına düzenlediği saldırıda 9-12 yaşlarında 4 çocuk hayatını kaybetmişti.

Milislerin attığı havan mermileri, Hadba Mahallesi'ndeki bir okulun yaklaşık 100-150 metre yakınında bir evin çatısı ve sokağa olmak üzere 2 ayrı noktaya isabet etmişti.

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UMH birlikleri, Hafter güçlerine ait silahlı araçları etkisiz hale getirdi
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