Virüs vakaları bir günde ikiye katlandı

Çin'in 11 milyon nüfuslu Vuhan kentinde geçtiğimiz aralık ayında başlayan, bu ay içinde ise hızla yayılan virüs salgını nedeniyle yaşanan panik hızla küresel bir krize dönüşüyor. İlk olarak yılanlardan insana geçtiği bilinen ve ardından insandan insana geçmeye başlayan koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de ölenlerin ve vakaların sayısı bir günde katlandı. Ölenlerin sayısı 80'den 106'ya yükseldi. Çin genelinde büyük bir kısmı Vuhan'ın bulunduğu Hubei eyaletinde olmak üzere toplam vaka sayısı da 2 bin 200'den 4 bin 515 oldu. Bu hastalardan bin kişinin durumunun kritik olduğu açıklandı.







HER GÜN 10 BİN HASTA

Vuhan'daki 59 hastaneye her gün 10 bin kişinin başvurduğunu açıklayan Çinli yetkililer, müşahade altına alınanların sayısının da 44 bin 132 olduğunu duyurdu. Çin'de virüsle mücadele kapsamında Vuhan'a 4 bin 130 sağlık görevlisi ile 64 ton sağlık ekipmanı gönderildi. Günlerdir karantina altında tutulan, giriş-çıkışların yasaklandığı Vuhan'a ayrıca iki yeni hastanenin yapımı da hızla sürüyor. Bu iki hastane ile birlikte kente 10 bin ekstra yatak daha sağlanacak. Çinli yetkililer, 2002'de 800 kişinin ölümüne neden olan SARS salgınındaki tecrübelerine dayanarak sadece bu virüse karşı kullanılacak iki hastane inşaatına başlamıştı. Vuhan ile birlikte Çin genelinde 17 şehirde toplu taşımalar hala çalıştırılmıyor. Ülkede toplamda 60 milyon kişi karantina altında tutuluyor. Pekin hükümeti ayrıca vatandaşlarına "yurtdışına çıkmayın" uyarısı yayınladı.







MASKE TAKMAK ZORUNLU OLDU

Çin'de virüsle mücadele kapsamında ayrıca birçok kentte maske takmak zorunlu hale getirilirken, virüsün yayılmasına neden olan yabani hayvanların satılması da geçici olarak yasaklandı. Çin Ulusal Sağlık Konseyi, virüsün yeni bir evreye girdiğini ve artık yaş ayırt etmeden bulaştığını duyurdu. Bu nedenle çocuklarda da virüsün hızla yayıldığı belirtildi. Çinli doktorlar ayrıca virüsün öksürük ve hapşırma ile yayılan damlacıkların yanı sıra temas ile bulaştığını kaydetti.







RUSYA SINIRI KAPATTI

Çin dışında her ne kadar ölen kimse olmasa da panik hızla yayılıyor. Yurt dışında 50'den fazla hasta tespit edildi.

Rusya'nın, Çin sınırındaki üç bölgede sınır kapıları 7 Şubat'a kadar kapalı olacak.

Malezya, Hubei eyaletinden ülkeye ziyaretleri yasakladı. Ülkeler Vuhan'dan vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

İlk uçak Japonya'dan Vuhan'a dün indi. ABD'nin de kentteki diplomat ve vatandaşlarını dünden itibaren çıkaracağı açıklandı. Fransa ile Güney Kore'nin bu hafta içinde tahliye işlemlerini yürüteceği duyuruldu. Fas, Avustralya, Hindistan, Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Filipinler'in tahliyelere hazırlandığı kaydedildi. İlk kez virüsün görüldüğü Almanya da 90 vatandaşının tahliyesini değerlendiriyor.







DSÖ: HATA YAPTIK

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının uluslararası riskini değerlendirmekte "hata" yaptıklarını açıkladı. DSÖ yetkilileri söz konusu ölümcül salgının uluslararası alandaki aciliyetinin "yüksek" olduğunu belirtti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise dün Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşerek virüsle mücadelede Çin'e güvendiklerini kaydetti.



ABD'DE ROBOT DEVREDE

Şimdiye kadar 5 virüs vakasının görüldüğü ABD'de salgının bulaştığı bir kişiyi robot tedavi ediyor. CNN'deki habere göre Seattle'de 30'larındaki hastanın tedavisinde bir robot da görev yaptı. Diğer taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı, bir açıklamayla 23 Ocak'ta yaptıkları Çin'e seyahat uyarısını güncelleyerek 3 nolu risk kategorisine yükseltti.

