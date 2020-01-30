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AP Raportörü Sanchez'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki!

Avrupa Parlamentosunun (AP) , AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili 'a tepki göstererek, "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz." açıklamasında bulundu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.1.2020 16:12 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 16:22 ABONE OL
AP Raportörü Sanchez'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki!

Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, AP'de Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz." açıklamasında bulundu.

Sanchez, Twitter'dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyerek, AP'deki Genel Kurulda Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki gösterdi.

Türkiye'nin AB'ye aday ülke olduğunun altını çizen Sanchez, "İlişkilerimiz halihazırda çok iyi olmayabilir. Ancak bu üzücü hadiseyi hiçbir gerekçe haklı kılamaz. Aşırı sağın, İslam karşıtı söyleminin Brüksel'de yeri yok." ifadelerini kullandı.

AP'DE TÜRKİYE KARŞITI PROVOKASYON

Brüksel'deki AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda, bölgedeki göçmenlerin durumu ele alınırken, Yunanistan'ın aşırı sağcı Altın Şafak Partisinin eski üyesi bağımsız Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Ardından milletvekili Lagos, kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtarak, büyük bir provokasyona imza atmıştı.

Buna karşılık, oturumun yöneticisi itidal çağrısında bulunarak, bu tür davranışlara müsaade etmeyeceğini söylemişti.

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AP Raportörü Sanchez'den Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki!
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