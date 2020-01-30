Barış değil ilhak planı

KUDÜS'SÜZ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki yıldır beklenen Yüzyılın Planı adını verdiği 'Ortadoğu barış planı'nı açıklamasının yankıları sürüyor. Trump'ın önceki gün Beyaz Saray'da yanına İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu alarak açıkladığı planda Kudüs'ün bölünmemiş şekilde İsrail'in başkenti olması ve öngörülüyor. Filistin'in ise'koşullu' bir bağımsız devlet olması öngörülüyor. Filistin'i yok sayan plana, dünya sessiz kalırken, Türkiye yine Filistin'in yanında durdu.Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin ortak bildirisinde plan kınandı ve "İsrail-Filistin ihtilafına yönelik olarak ABD yönetiminin yayımladığı; sözde barış, özünde istikrarsızlık ve çatışma mahiyetindeki planını, yok sayıyor ve esefle kınıyoruz" denildi.Filistin halkının meşru taleplerinin tamamen hiçe sayıldığı bir işgal planının açıklanmasıdır. Bu işgal planının karşısında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın tavrı açıktır. 'Kudüs satılık değildir' diye net bir tavır koymuştur. Kudüs'e büyükelçiliğin taşınmasıyla başlayan provokasyon aynen devam ediyor. Açık ve net bir şekilde bir barış planı değil bir işgal planıdır.: Hayır Trump! Kudüs; İslam dünyasının kalbi ve Filistin Devletinin başkentidir.Bu tek taraflı planı reddediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi Kudüs kırmızı çizgimizdir. Filistin'de adalet sağlanmadan Ortadoğu'da kalıcı barış temin edilemez. Adil olmayan bir planın yaşaması mümkün değildir.Bu sözde barış planı, İsrail'in işgalini ve yerleşim birimlerini meşru kılmaya yönelik bir açıklamadan başka bir şey değildir.: Barışı değil, kaosu amaçlayan yüzyılın hukuksuzluk planı. ANKARAFİLİSTİN Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs'süz Filistin Devleti kabul edilemez. "Diz çökmeyecek ve teslim olmayacağız" dedi.Trump'ın planını dikkatlice inceleme ve barış müzakerelerini tekrar başlatma çağrısında bulundu.Dışişleri Bakanlığı "ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin-İsrail barış planına ilişkin çabalarını takdirle karşıladığını" açıkladı.Washington Büyükelçisi el-Uteybe, Trump'ın açıkladığı sözde Filistin-İsrail "barış planına" destek açıklamasında bulundu.Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın planının barış sürecine ivme kazandıracağını açıkladı ve ABD'yi övdü.: Diyalog ve müzakere çağrısı yaptı.: Planı dikkatle inceleyeceğiz.Planı 'incelemeye' devam edeceğiz.İki tarafın kabul ettiği çözüm olmalı.Uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalara dayalı bir barış planı çağrısı yaptı.