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'de korona virüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddiası

'den yayılan nedeniyle Wuhan'da ve diğer bölgelerde kent sakinlerinin evlerinin mühürlendiği iddia edildi.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.1.2020 14:15 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 14:33 ABONE OL
Çin'de korona virüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddiası

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu an kadar 170 kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı. Virüsün yayıldığı Wuhan kentinde ve diğer kentlerde korona virüsü bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü. Başka bir görüntüde ise bir evin kapısına, "Bu hane Wuhan'dan geldi, temas etmeyin" yazılı afişlerin asıldığı belirtildi.

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Çin'de korona virüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddiası
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