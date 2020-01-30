Çin'den canlı yayına bağlandı! Koronavirüs hakkında korkutan açıklama...

Taksi ve toplu taşıma araçlarını kullanmadıklarını belirten öğretmen Burcu Öner, "Tahliye haberinden sonra rahatladık bekliyoruz. Büyükelçilik hazırlanın dedi ve bekliyorum. 7 gündür evden dışarı çıkıyorum" dedi.

Çin'den canlı yayına bağlanan Türk öğretmen ölümcül korona virüsü dehşetini anlattı!

Burcu Öner'in canlı yayında yaptığı açıklamalar şöyle:

Dün Konsolosluk bizimle iletişime geçti. Eşyalarımızı hazırladık ve beklemedeyiz. Ayın 23'ünden beri evde dışarı çıkmıyorum. Bu virüs sadece hava yolu ve nefes yoluyla bulaşmıyor. Buradaki doktorların söylediğine göre, gözlerinizi gözlükle koruyun, kulaklarınızı kapatın, gözlerinizden ve kulaklarınızdan girebilir mikrop. Derinizden de geçebilir uyarılarından ötürü korkumuzdan camı, pencereyi açamıyoruz. 7 gündür evden dışarı çıkmıyorum.