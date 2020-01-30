Dünyada olan son depremler: Son 2 günde Dünya üzerinde meydana gelen depremler ve şiddetleri

Türkiye ve dünyada meydana gelen son depremler vatandaşlar için merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle de bölgemizde olan ve ülkemizde hissedilen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Yunanistan'a ait Onikiadalar'da meydana gelen şiddetli deprem sonrası da vatandaşlar dünyadaki depremleri araştırmaya başladı. Salı günü Jamaika ve Doğu Küba arasında Karayip Denizi'nde şiddetli bir deprem yaşandı. Deprem 7,7 büyüklüğünde meydana geldi ve Meksika'dan Florida'ya ve ötesine kadar geniş bir alanı salladı, ancak herhangi bir kayıp veya ağır hasar bildirimi yapılmadı. Ülkemizi etkileyen son büyük deprem ise, Yunanistan Onikiadalar'da meydana geldi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 5.8 büyüklüğünde öğle saatlerinde gerçekleşti. Haberimizde, bölgemizde ve diğer ülkelerde yaşanan son depremlere ilişkin detayları bulabilirsiniz...

DOĞU KÜBADA 7.7'lik DEPREM

Deprem, Doğu Küba'nın en büyük şehri Santiago'da güçlü bir şekilde hissedildi, Santiago'nun merkezinde bir Katolik kültür merkezinde çalışan Belkis Guerrero, "Hepimiz oturuyorduk ve sandalyelerin hareket ettiğini hissettik," dedi. "Hareket eden her şeyin gürültüsünü duyduk."diye de ekledi.