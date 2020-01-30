Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Dünyada olan son depremler: Son 2 günde Dünya üzerinde meydana gelen depremler ve şiddetleri

Dünyada olan son depremler: Son 2 günde Dünya üzerinde meydana gelen depremler ve şiddetleri

Dünyada her saniye farklı noktalarda sarsıntılar yaşanıyor. Kimisi can kaybı ve ciddi hasara yol açarken, kimisi de hissedilmeyecek büyüklükte gerçekleşiyor. Kimi zaman da İran, Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan gibi komşu ülkelerde meydana gelen depremler Türkiye'de yaşayanlar için merak konusu oluyor. Peki, en son depremler nerede oldu? Haberimizde, dünyada son depremler ve şiddetleri hakkında bilgileri bulabilirsiniz. İşte son olarak 30 Ocak 2020 tarihinde yaşanan 5.8 depremi de dahil olmak üzere dünyada son depremler...

Giriş Tarihi: 30.1.2020 15:33 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 15:34 ABONE OL
Dünyada olan son depremler: Son 2 günde Dünya üzerinde meydana gelen depremler ve şiddetleri

Türkiye ve dünyada meydana gelen son depremler vatandaşlar için merak konusu olmaya devam ediyor. Özellikle de bölgemizde olan ve ülkemizde hissedilen son depremler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün Yunanistan'a ait Onikiadalar'da meydana gelen şiddetli deprem sonrası da vatandaşlar dünyadaki depremleri araştırmaya başladı. Salı günü Jamaika ve Doğu Küba arasında Karayip Denizi'nde şiddetli bir deprem yaşandı. Deprem 7,7 büyüklüğünde meydana geldi ve Meksika'dan Florida'ya ve ötesine kadar geniş bir alanı salladı, ancak herhangi bir kayıp veya ağır hasar bildirimi yapılmadı. Ülkemizi etkileyen son büyük deprem ise, Yunanistan Onikiadalar'da meydana geldi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre 5.8 büyüklüğünde öğle saatlerinde gerçekleşti. Haberimizde, bölgemizde ve diğer ülkelerde yaşanan son depremlere ilişkin detayları bulabilirsiniz...

DOĞU KÜBADA 7.7'lik DEPREM

Deprem, Doğu Küba'nın en büyük şehri Santiago'da güçlü bir şekilde hissedildi, Santiago'nun merkezinde bir Katolik kültür merkezinde çalışan Belkis Guerrero, "Hepimiz oturuyorduk ve sandalyelerin hareket ettiğini hissettik," dedi. "Hareket eden her şeyin gürültüsünü duyduk."diye de ekledi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyada olan son depremler: Son 2 günde Dünya üzerinde meydana gelen depremler ve şiddetleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN