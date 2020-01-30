Hamas Sözcüsü Kanu: Filistin davasını tasfiye girişimleri başarısız olacak

"Filistin davasını tasfiye etme ve Filistinlerin meşru haklarını gasbetme yönündeki tüm girişimler başarısız olacak." ifadesini kullanan Kanu, yarın düzenlenecek gösterilerle Filistinlilerin, "kutsallarını koruma, İsrail işgali ve ABD'nin planına karşı koyma" konusunda birlik olduklarını ve kararlılıklarını ortaya koyacaklarını kaydetti.

TRUMP'IN SÖZDE BARIŞ PLANI

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.