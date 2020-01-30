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İnanılmaz değişim! Uçakta kiloları nedeniyle kemeri bağlayamayınca...

Onu tanıyanlar son haline inanamadı! Kiloları yüzünden büyük sorunlarla karşılaşan insanların hikayeleri bazen inanılmaz sonuçlanabiliyor. Son yıllarda özelikle fast food gibi hazır besinler nedeniyle ve kilo sorunu dünyaynın her yerinde yaşanıyor. isimli kadın da bu dertten muzdarip olanlardan biriydi. Ta ki o önemli kararı verene kadar. İnanılmaz değişim de böyle başladı. Kelsey Bonas, çocuklarıyla beraber bir uçak yolculuğu yaparken koltuğun kemeri yetersiz gelince olan oldu. İşte haberin detayları!

Giriş Tarihi: 30.1.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 12:10 ABONE OL
İnanılmaz değişim! Uçakta kiloları nedeniyle kemeri bağlayamayınca...

İşte o büyük değişimle sonuçlanan hikaye bakın nasıl başladı!

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İnanılmaz değişim! Uçakta kiloları nedeniyle kemeri bağlayamayınca...
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