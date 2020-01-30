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İsrail, 'da 41 Filistinli'yi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki 'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı 'ın açıkladığı sözde barış planını etmek için düzenlenen protestolara müdahalesinde biri ağır 41 Filistinli'yi yaraladı.

İHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.1.2020 09:44 ABONE OL
İsrail, Batı Şeria'da 41 Filistinli'yi yaraladı

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto eden Filistinliler sokaklara döküldü. Protestolar sırasında İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermiyle müdahale etmesi sonucu biri ağır 41 Filistinli yaralandı. Filistinliler ise İsrail işgal güçlerine taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen protestolara müdahalesinde 41 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı' yaptığı açıklamada, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu ifade etti.
Öte yandan Kudüs ve Batı Şeria'daki yaşanan olaylarda çok sayıda Filistinlinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.

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İsrail, Batı Şeria'da 41 Filistinli'yi yaraladı
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