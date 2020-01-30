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'den 'ye yeni hava saldırısı

ordusu, Şeridi'nin güneyindeki bölgelere yeni bir hava saldırısı daha düzenledi.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.1.2020 06:25 ABONE OL
İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı

İsrail savaş uçakları tarafından yaklaşık 10 kez art arda gelen hava saldırılarında, Gazze'nin güneyindeki Rafah kentindeki bazı bölgeler hedef alındı.

Dün sabah saatlerinden bu yana 3. kez gerçekleşen hava saldırısının maddi hasar veya can kaybına neden olup olmadığına ilişkin Sağlık Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Hamas'ın silah üretimi yaptığı" iddia edilen noktaların hedef alındığı belirtildi.

Ayrıca açıklamada, Gazze'den İsrail'deki bazı bölgelere yollanan yakıcı balonların fırlatılmasına karşılık bu saldırının düzenlendiği belirtildi.

İsrail ordusunca daha önce yakıcı madde taşıyan 3 balonun dün akşam saatlerinde Gazze'den sınıra yakın bölgelerdeki Yahudi yerleşim bölgelerine yollandığı öne sürülmüştü.

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İsrail'den Gazze'ye yeni hava saldırısı
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