Korona virüsü engellenemiyor: ABD ve Türkiye corona virüsü nedeniyle Çin’deki vatandaşlarını tahliye ediyor!

Hızla yayılan koronavirüs 132 kişiyi öldürdü ve Çin'de 6.000 kişiyi enfekte etti. Amerika Birleşik Devletleri'nde beş corona virüsü vakası olduğu açıklandı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkeler, vatandaşlarının güvenliği için onları tahliye etmeyi planlıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen bir uçuş için ayarlanan uçak, Çarşamba günü Wuhan'dan kalktı ve Alaska Anchorage'a yakıt ikmali için iniş yaptı. Oradan da, Kaliforniya'nın Riverside yakınlarındaki March Hava Üssü'ne gitmek üzere havalandı. Uçuş başlangıçta Los Angeles'a 57 kilometre uzaklıkta bulunan sivil Ontario Uluslararası Havalimanı'na inmek üzere planlanmıştı. Ancak karantina nedeniyle askeri üsse indirilmesi planlandı.

VAKALARIN SAYISI SARS VİRÜSÜNE YAKLAŞTI!

2003 yılında görülen Sars-Corona virüsünün misk kedileri aracılığıyla, 2012 yılında görülen Mers-Corona virüsünün tek hörgüçlü develer aracılığıyla insanlara bulaştı. Günümüzde Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Corona virüsü de yine hayvanlardan bulaşıyor. Wuhan Corona virüsünün yarattığı etki, neredeyse SARS virüsüne yaklaştı.

Corona virüsü yayılıyor: Wuhan korona virüsü Asya'ya ve dünyanın farklı noktalarına yayıldı. Çin'de en az 132 kişi öldü ve yaklaşık 6.000 vaka doğrulandı.

Çin karantina altında: Yaklaşık 60 milyon insan Çin şehirlerinde kısmi veya tam karantina altında.

Dünyayı tehdit ediyor: Çin dışında, 17 farklı bölgede, 80'den fazla teyit edilmiş korona virüsü vakası bulunmaktadır.

Ülkeler vatandaşlarını tahliye ediyor: Türkiye, ABD, Japonya ve diğer birçok ülke vatandaşlarını Wuhan'dan tahliye ediyor.

YOLCULAR ÇEŞİTLİ TARAMALARDAN GEÇECEK

Yetkililer, yolcuların yolculuk sırasında ve iniş yaptıktan sonra bir dizi taramadan geçeceğini söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden yetkililer, Kaliforniya'ya devam edecek kadar sağlıklı olup olmadıklarını belirlemek için yolcuları Anchorage'da da sağlık taramasından geçirdi.

Alaska Sağlık ve Sosyal Hizmetler Departmanına göre, Anchorage'da öksürük, ateş veya nefes darlığı olan yolcular tıbbi uzmanlar tarafından daha detaylı muayene edildi.

Departman yetkilisi "Bu bireyler havalanmadan önce tarandılar; uçuş süresince uçaktaki sağlık personeli tarafından sağlık durumları izlenecek; Alaska Anchorage'da yakıt ikmali için inişte tekrar taramadan geçirildiler; uçuşun son ayağında uçaktaki sağlık personeli tarafından tekrar yakından izleniyorlar.

Uçağın varış güzergahı askeri bir havaalanı olarak değiştirilmeden önce, bir yetkili yolcuların üç gün ile iki hafta arasında tek başlarına karantinada kalmak zorunda kalabileceğini söylemişti. Yetkililerin, Ontario Uluslararası Havalimanı'nda izole, kullanılmayan bir hangarda yataklar, telefon şarj cihazları ve televizyonlar hazırladığı iddia edildi..

Endonezya güvenlik personeli, Sulawesi Palu'daki Mutiara SIS Al Jufri havaalanında SARS benzeri bir virüs olan corona virüsünden korunmak için geliştirilen koruyucu kıyafetleri gösteriyor - Asya ülkeleri ölümcül bir viral salgına karşı önlemleri artırmaya başladı. Türkiye'de de hatalar termal kameralar ile taranıyor ve Çin'de yaşayan Türk vatandaşlar haliye edilecek.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre, bilim adamlarının zoonotik olarak adlandırdığı durum bu virüste de ortaya çıkabilir. Yani hayvanlardan insanlara bulaşabilirler.

Corona virüsü, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde, Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'nda ortaya çıktı.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ila orta derecede kronik üst solunum yolu hastalığı olan insanları daha kolay hasta edebilir. Corona virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve birkaç gün sürebilen bir ateşlenme olabilir. Bağışıklık sistemi zayıf, yaşlılar ve küçük çocuklarda, virüsün pnömoni veya bronşit gibi çok daha ciddi bir solunum yolu hastalığına dönüşme şansı vardır.

MERS virüsü olarak da bilinen Ortadoğu Solunum Sendromu ilk olarak 2012 yılında Orta Doğu'da tespit edilmiştir ve aynı zamanda solunum problemlerine neden olur, ancak bu semptomlar çok daha şiddetlidir. CDC'ye göre, MERS hastalığına yakalanan hastaların ¾'ü hayatını kaybetmiştir.

Corona virüsü Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, solunum problemlerine neden olur, ancak aynı zamanda ishal, yorgunluk, nefes darlığı, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliğine neden olabilir. Hastanın yaşına bağlı olarak, SARS ile ölüm oranı vakaların %0-50'si arasında değişmektedir, yaşlılar en savunmasız hastalardır.