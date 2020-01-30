Koronavirüs durdurulamıyor

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını dünyaya hızla yayılıyor. Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 132'ye yükselirken, etkilenenlerin sayısı 5 bin 974'e çıktı.Çin dışında ise Tayland'da 14, Hong Kong ve Tayvan'da 8'er, Makao, Japonya ve Malezya'da 7'şer, Singapur'da 7, ABD'de 5, Avustralya'da 6, Fransa'da 5, Almanya ve Güney Kore'de 4'er, Kanada'da 3. Vietnam'da 2, Nepal, Kanada, Kamboçya, birleşik arap Emirlikleri ve Sri Lanka'da 1'er kişide koronavirüs görüldü.Avustralya ve Yeni Zelanda, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı. Getirilecek kişiler, Christmas Adası'nda 14 gün karantinada tutulacak. Japonya 206, ABD 240 vatandaşını tahliye etti. Malezya da vatandaşlarını tahliye kararı aldı. İngiliz hava yolları British Airways (BA) Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. Ukrayna da 3 Şubat'tan itibaren Çin ile doğrudan uçuşların askıya alınacak.Avustralyalı bilim insanları, Melbourne'deki özel bir laboratuvarda enfekte bir hastadan alınan virüsün kopyası üretildi. Bilim insanları kopyanın testler için "kontrol materyali" olarak kullanılabileceğini ve "teşhiste ezber bozan gelişmelere yol açabileceğini" açıkladı. Çinli uzmanlar da yeni tip koronavirüsü kopyalamıştı.Çin'in Hangzhou kentindeki bir otelde, virüsün yayılma ihtimaline karşı 200'den fazla turiste personel yerine 16 robot yemek servisi yapmaya başladı.Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Emin Önen birkaç gün içinde 32 Türk vatandaşının aileleriyle birlikte tahliye edileceğini açıkladı. Önen, "Vuhan'daki 32 Türk'ün sağlık sorunu yok. Çin'den Türkiye'ye geleceklere karantina uygulanacak" dedi. İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen yolcuları tarayan termal kamera sayısı ikiye çıkarıldı. Çin uçuşlarında görevli THY ekipleri de koruyucu maske takmaya başladı. Bu arada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki şüpheli vakalarda koronavirüsüne rastlanılmadığını açıkladı.Virüs strateji oyunu zirve yaptı

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