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Son dakika: salgını durdurulamıyor! salgınını geçti

'de ortaya çıkan kabusu durdurulamıyor.Edinilen son dakika haberine göre; Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde 16 ülkede tespit edilen koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 170'e yükseldi, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711’e çıktı. Koronavirüs üzerinde yapılan araştırmalara göre koronavirüsün herhangi bir hastalık belirtisi göstermeden vücutta faaliyette bulunabileceği ortaya konuldu. Koronavirüs salgını vakası 2003'te Çin'de ortaya çıkan  salgını vakasını geçti.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 30.1.2020 10:38 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 10:48 ABONE OL
Son dakika: Koronavirüs salgını durdurulamıyor! SARS salgınını geçti

Şiddetli akut solunum yolu sendromuna () yüzde 80 benzerliği bulunan ve geniş önlemler alınmasına rağmen durdurulamayan yeni tip yüzünden yaşanan can kaybı ve virüs bulaşan kişi sayısının bir haftada zirveye çıkması bekleniyor.

'de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki tüm kent, eyalet, özerk bölge ve özel idari bölgelerde etkili olan salgın yüzünden yaşamını yitirenlerin sayısı 170'e ulaştı.

Salgından etkilenen kişi sayısı 1370'inin durumu ağır olmak üzere 7 bin 711'e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.

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Son dakika: Koronavirüs salgını durdurulamıyor! SARS salgınını geçti
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