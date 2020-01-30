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, ’ya olan sınırlarını kapattı

Federasyonu, Aralık ayında ’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) yayılmasını engellemek amacıyla ’ya olan sınırların kapatıldığını açıkladı.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 30.1.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 30.1.2020 14:21 ABONE OL
Rusya, Uzak Doğu’ya olan sınırlarını kapattı

TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Federasyonu Başbakanı Mikhail Mishustin, Çin'de ortaya çıkan virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Uzak Doğu'ya olan sınırların kapatıldığını açıkladı. Mishustin yaptığı açıklamada,

"EMİR İŞLEME KONULDU"

"Bugün imzalanan emir işleme koyuldu. Bugün herkesi Uzak Doğu bölgesindeki sınırı kapatmak için gereken tedbirler ve hükümetin Rusya Federasyonu'nda koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik aldığı diğer önlemler hakkında bilgilendireceğiz" ifadelerin kullandı.

Koronavirüs sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 7 bin 711 kişi olurken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 olarak açıklandı.

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Rusya, Uzak Doğu’ya olan sınırlarını kapattı
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